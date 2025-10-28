Resa dei conti tra Ciro e Gianmarco a Uomini e Donne | perché Martina non c’era e la posizione degli opinionisti

Il confronto atteso dopo settimane di tensioni. Durante la registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, è andato finalmente in scena il tanto atteso confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Grande assente della puntata: Martina De Ioannon, che ha scelto di non presentarsi in studio. Secondo quanto riferito, l’ex tronista avrebbe spiegato la sua decisione come un gesto di rispetto verso la sua famiglia: parlare di intimità davanti alle telecamere, ha detto, sarebbe stato “come mancare di rispetto e metterli in difficoltà”. Scontro verbale tra Ciro e Gianmarco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

"Ciro è stato il primo a prendere la parola, spiegando di essere rimasto sorpreso e amareggiato per le tempistiche del legame nato tra Gianmarco e la sua ex Martina, soprattutto dopo aver visto la ...

