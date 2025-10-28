GROSSETO Doppio appuntamento oggi alla libreria Qb di Grosseto in piazza Pacciardi, tra reporter di guerra e architetti visionari. Si inizia alle 17.30 con l’incontro a cura di Monica Falconi, volontaria della libreria e fotografa professionista, che partirà dal libro "La ragazza con la leica" di Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega, per raccontare la vita di Gerda Taro e altre reporter di guerra. L’appuntamento è inserito nel ciclo di incontri a cadenza quindicinale dal titolo "La fotografia come atto di vedere consapevole". A seguire si potrà fare un ottimo aperitivo per conoscere insieme le attività del Clorofilla film festival fino a dicembre e partecipare alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

