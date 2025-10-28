Reperto rinnovato e nuove terapie | la Radioterapia Metabolica del Cro è tra i centri di eccellenza europei

La Radioterapia Metabolica del Cro di Aviano si è appena portato a casa un importante riconoscimento per il lavoro svolto nelle cure dei tumori. L'istituto ha ottenuto dalla EANM, la società europea di medicina nucleare, la certificazione di centro di eccellenza per la Teragnostica, una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il calcio avezzanese torna a casa: porte aperte al rinnovato stadio dei Marsi-Sandro Cimarra il 10 ottobre, ore 17. Marsica Live #Avezzano #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora #Roma Ph: repertorio, AC Orione, - X Vai su X

Avete prenotato? Il Concerto di Fine Estate di domenica 5 ottobre NON E' UGUALE a quello del 23 luglio. Carlo Fortunato e il M° Giorgio Vercillo proporranno un repertorio arricchito e rinnovato. Non perdetevi l'occasione di ascoltare le più belle #colonnesono - facebook.com Vai su Facebook

Identificate nuove varianti genetiche rare legate alla Sma, miglioreranno diagnosi e terapie - La ricerca ha analizzato 149 pazienti con Sma negli ultimi 20 anni, identificando nel 5% dei casi alcune varianti del gene Smn1 associate a una delezione eterozigote, cioè a un’alterazione del ... Come scrive repubblica.it

Caso Resinovich, al via le nuove analisi sui reperti - Sono iniziati oggi all'Istituto di Medicina legale di Ancona i nuovi esami disposti dalla Gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante per far luce sulla morte di Liliana Resinovich. Segnala ansa.it

Tumori e diabete: nuove terapie entrano nelle Liste dei farmaci essenziali dell'Oms - L’Oms ha diffuso oggi l’aggiornamento delle Liste dei Farmaci Essenziali (EML) e dei Farmaci Essenziali per i Bambini (EMLc), un documento che da quasi cinquant’anni guida i Paesi nel decidere quali ... Lo riporta corriere.it