?Reis Pedroso chi è il 41enne che ha ucciso la compagna Jessica Stapazzolo | si era tolto il braccialetto elettronico e aveva violentato la cognata
Accusato di aver ucciso la compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, «con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate». Il presunto autore del. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una 33enne di origine brasiliana, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, è stata uccisa dal compagno, il 41enne Reis Pedroso Douglas, all'interno della loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L'uomo, secondo quanto scrive la Procur - facebook.com Vai su Facebook
Un “femminicidio” che non farà rumore perché il carnefice non è un maschio bianco italiano Castelnuovo del Garda, arrestato il brasiliano Douglas Reis Pedroso per l’omicidio a colpi di coltello della compagna connazionale Jessica Stapazzolo Custodio de Li - X Vai su X
Uccide la compagna Jessica Stapazzollo a coltellate. Lui aveva il braccialetto elettronico ma se l'era tolto - Una donna di origini brasiliane, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima di 33 anni, è stata trovata morta in casa nella notte in una palazzina di via ... Segnala msn.com