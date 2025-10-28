Reijnders cosa succede? Non vince un contrasto! L’ex Milan nel mirino dei tifosi

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"70 milioni e non vince un contrasto!". L'avventura dell'ex Milan Reijnders con il Manchester City non sta procedendo nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

reijnders cosa succede non vince un contrasto l8217ex milan nel mirino dei tifosi

© Pianetamilan.it - Reijnders cosa succede? “Non vince un contrasto!” L’ex Milan nel mirino dei tifosi

News recenti che potrebbero piacerti

reijnders cosa succede vinceReijnders irriconoscibile al Manchester City, tifosi preoccupati: “Cosa gli è successo?” - Tijjani Reijnders in difficoltà al Manchester City dopo un inizio brillante. Riporta milanlive.it

Sinner vince a fatica ora ai quarti: "Sto cambiando troppe cose". Cosa succede al campione - Tutte le novità del gioco di Jannik Jannik Sinner approda ai quarti del China ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Reijnders Cosa Succede Vince