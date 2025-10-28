Reijnders cosa succede? Non vince un contrasto! L’ex Milan nel mirino dei tifosi
"70 milioni e non vince un contrasto!". L'avventura dell'ex Milan Reijnders con il Manchester City non sta procedendo nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cosa sta succedendo a #Reijnders? L'ex Milan in calo e nel mirino dei tifosi del #ManchesterCity: "Non vince neanche un contrasto" - X Vai su X
? REIJNDERS COL MILAN NEL CUORE Tijjani #Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a MilanNews della sua scelta di passare al Manchester City, permanendo, comunque, nell’affetto per i colori rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Reijnders irriconoscibile al Manchester City, tifosi preoccupati: “Cosa gli è successo?” - Tijjani Reijnders in difficoltà al Manchester City dopo un inizio brillante. Riporta milanlive.it
