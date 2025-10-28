Regione siciliana ingegneri | la consulta stila una long list di tecnici a supporto del dipartimento delle attività produttive

PALERMO – Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall'assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di una Long List di Tecnici Esperti per l'espletamento di verifiche tecniche – valutazioni di pertinenza e congruità della spesa, perizie, collaudi – sui programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive. A siglare il Protocollo – ieri lunedì 27 ottobre – sono stati l'assessore delle Attività Produttive Edmondo Tamajo e il presidente della Consulta regionale Fabio Corvo.

