Regione siciliana ingegneri | la consulta stila una long list di tecnici a supporto del dipartimento delle attività produttive

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tamajo sigla il Protocollo con Corvo, avviate le attività anche per costituire il Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione PALERMO – Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall’ assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di una Long List di Tecnici Esperti per l’espletamento di verifiche tecniche – valutazioni di pertinenza e congruità della spesa, perizie, collaudi – sui programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive. A siglare il Protocollo – ieri lunedì 27 ottobre – sono stati l’assessore delle Attività Produttive?? Edmondo Tamajo e il presidente della Consulta regionale Fabio Corvo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

