Regione siciliana ingegneri | la consulta stila una long list di tecnici a supporto del dipartimento delle attività produttive
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tamajo sigla il Protocollo con Corvo, avviate le attività anche per costituire il Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione PALERMO – Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall’ assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di una Long List di Tecnici Esperti per l’espletamento di verifiche tecniche – valutazioni di pertinenza e congruità della spesa, perizie, collaudi – sui programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive. A siglare il Protocollo – ieri lunedì 27 ottobre – sono stati l’assessore delle Attività Produttive?? Edmondo Tamajo e il presidente della Consulta regionale Fabio Corvo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il presidente della $RegioneSiciliana @RenatoSchifani ha sintetizzato la sfida che attende la $Sicilia nel contesto geopolitico attuale e futuro, durante il seminario @NATO a $Palermo. Leggi - X Vai su X
La Regione Siciliana riceve il Premio Braille 2025 dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti per il potenziamento della stamperia braille di Catania. Schifani: «Un riconoscimento al nostro impegno per l’inclusione» #PremioBraille2025 ? - facebook.com Vai su Facebook
Palermo. Consulta regionale: Corvo e Tamajo siglano Protocollo, via alla Long List di ingegneri per la Regione Siciliana - Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall’assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di ... Scrive libertasicilia.it
Bandi attività produttive, formato protocollo d’intesa tra Ordine degli Ingegneri e assessorato per Long List di tecnici esperti per snellire pratiche - È’ stato firmato ogg,nella sede della direzione Generale dell’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, un protocollo d’intesa tra il Dipartimento delle Attività Produttive, nella quali ... Secondo blogsicilia.it
Bandi attività produttive, intesa Ordine degli Ingegneri-assessorato per Long List di tecnici esperti per snellire pratiche - È' stato firmato oggi, nella sede della direzione Generale dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, un protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle Attività Produttive, nella qua ... Riporta palermotoday.it