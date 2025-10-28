Regione riqualificazione delle aree commerciali e promozione del territorio | a Forlì-Cesena 450 mila euro

La Regione Emilia-Romagna approva il piano di finanziamento per lo sviluppo dell’economia urbana e la valorizzazione delle aree commerciali, destinando oltre 4,2 milioni di euro a 36 progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni su tutto il territorio regionale. "Una misura strategica che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Franco Capocchi, sindaco di Piancastagnaio: "Il contributo della Regione ci consente la riqualificazione dello stadio comunale". - facebook.com Vai su Facebook

commercio. Riqualificazione aree a rischio tenuta della rete distributiva e Civ - 2025 - Regione Liguria ha approvato la misura da 1,7 milioni di euro destinata alla riqualificazione delle aree urbane a rischio di tenuta della rete distributiva e al funzionamento dei Centri Integrati di ... Da regione.liguria.it

Piccolo commercio e Civ, Regione Liguria stanzia 1,7 milioni per iniziative e riqualificazione - Genova – Riqualificazione delle aree, fondi per eventi e per iniziative dei negozi, supporto ai Civ. Riporta ilsecoloxix.it

“Centro storico fruibile e sicuro”: al via il progetto di riqualificazione del cuore di San Giovanni Valdarno - Un investimento di 210mila euro per migliorare sicurezza, accessibilità e decoro del centro storico, grazie al contributo pubblico della Regione Toscana a cui si aggiunge il sostengo della Bcc Banca V ... Riporta lanazione.it