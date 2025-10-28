Regione Puglia | comunicazione istituzionale sostegno all’informazione Giunta

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato il Programma Annuale di interventi 2025 per la promozione e supporto “pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”. Il progetto generale contempla la tipologia di azioni da realizzare, tra cui misure a favore del personale e lavoratori del settore nel rispetto della parità di genere, privilegiando l’introduzione di programmi di riduzione delle disuguaglianze di genere quali in particolare la formazione di figure giornalistiche e tecniche. Nello specifico: iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come ad esempio quelle rilevate in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Regione Puglia: comunicazione istituzionale, sostegno all’informazione Giunta

