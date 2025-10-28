Regione Puglia arriva il maxi concorso per gli infermieri | avviata anche la procedura di mobilità

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la pubblicazione da parte dell’Asl BT della manifestazione di interesse alla mobilità extra-regionale del personale del comparto sanità, si completa il quadro delle misure messe in campo dalla Regione Puglia per rafforzare il personale del Sistema Sanitario Regionale.La Regione Puglia ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Motore Italia arriva in Puglia: cultura manageriale e innovazione al centro dell’economia di una regione sempre più strategica - Una regione che ha imparato a rispondere alla crisi con progettualità e che oggi si afferma come uno dei motori più reattivi ... Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Puglia Arriva Maxi