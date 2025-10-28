Regione i candidati irpini AVS | Basta uomini solo al comando
Tempo di lettura: 2 minuti “ Campo largo? Abbiamo detto più volte che c’è una responsabilità di chi, un minuto dopo le scorse elezioni amministrative, ha voluto di fatto cancellare luoghi di confronto nella coalizione. Ripartiremo discutendone, dopo le elezioni regionali”. Intanto ci giochiamo questa sfida per la Regione Campania a testa alta e con la coerenza di sempre”. Così Roberto Montefusco, alla presentazione della lista di Alleanza Verdi Sinistra dove è candidato insieme a Giuseppina V olpe: ” Il tema in Campania – ad ogni modo prosegue- è non avere lo sguardo rivolto al passato, ma costruire una stagione nuova, anche per quel che riguarda Vincenzo De Luca Per quanto ci riguarda l’interlocutore resta il candidato Presidente Roberto Fico: a lui starà la capacità di corrispondere a questa necessità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
