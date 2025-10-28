Regionali si presenta a Napoli la lista Casa Riformista

Giovedì 30 Ottobre alle ore 10,30 presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista “Casa Riformista” in campo per le elezioni regionali della Campania del 23 e 24 Novembre. All’iniziativ a parteciperanno, fra gli altri, Stanislao Lanzotti coordinatore cittadino di Italia Viva e gli ex parlamentari Gennaro Migliore portavoce della lista e Domenico Tuccillo responsabile del programma di Casa Riformista nonché i candidati della lista. E’ prevista la presenza del candidato Presidente Roberto Fico. Nel corso dell’incontro saranno discussi anche i punti del programma che i riformisti hanno portato al tavolo della coalizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

