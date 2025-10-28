Regionali Piero De Luca Pd | Con Fico per consolidare 10 anni di buon governo

"Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell'interesse dei nostri cittadini". Lo ha dichiarato a "Coffe Break" su La7 il segretario del Pd in Campania Piero De Luca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Regionali Campania, il Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole” - facebook.com Vai su Facebook

VERSO LE REGIONALI - Piero De Luca: Salvini dovrebbe scusarsi per tagli drammatici a infrastrutture - "Siamo davvero sorpresi dal coraggio del vice premier Salvini nel parlare di infrastrutture e trasporti in Campania e in generale nel Mezzogiorno, oltre che in tutto il Paese. Scrive casertafocus.net

Regionali in Campania. Fico-De Luca faccia a faccia a Santa Lucia: l'incontro favorito dal segretario Dem Piero, ecco i temi - Da un lato Vincenzo De Luca, dall'altro Roberto Fico e poco più distante Piero De ... Secondo ilmattino.it

Piero De Luca: «Con Fico per consolidare 10 anni di buongoverno» - «Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con ... Riporta msn.com