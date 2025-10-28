Regionali Piero De Luca Pd | Con Fico per consolidare 10 anni di buon governo

"Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell'interesse dei nostri cittadini". Lo ha dichiarato a "Coffe Break" su La7 il segretario del Pd in Campania Piero De Luca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

