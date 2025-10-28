Regionali Odierna al fianco di Cirielli | inaugurato il comitato elettorale a Sarno
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica si è svolta l’inaugurazione del nuovo comitato elettorale di Sebastiano Odierna, consigliere comunale di Sarno e candidato al consiglio regionale della Campania nella lista “Cirielli Presidente per la Campania” al supporto del candidato presidente Edmondo Cirielli, un evento che ha richiamato numerosi sostenitori e rappresentanti istituzionali. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sulle strategie e i progetti futuri per il territorio. “È stato un momento importante per incontrare le persone, condividere idee e progetti, e dare ufficialmente il via a questa nuova avventura” ha dichiarato Odierna durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
