Regionali l’annuncio di ‘Democratica’ | Sosteniamo il PD ma non i candidati Voteremo solo lista

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un confronto tra i sottoscrittori dell'appello "Democratica", in estrema maggioranza si è scelto di sostenere coerentemente il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali, ma non i singoli candidati presenti nella lista. – così in una nota Francesca Di Iorio, direzione regionale PD in rappresentanza di 'Democratica'.  Questa scelta nasce dalla volontà di ribadire il nostro impegno politico e ideale verso il progetto collettivo del PD guidato da Elly Schlein, e non verso specifiche candidature che non sempre rappresentano il percorso di rinnovamento, trasparenza e coerenza e che non possono rappresentare la componente progressista e di sinistra presente nel partito.

