regionali il m5s presenta i suoi candidati a salerno con il candidato presidente fico

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 31 ottobre alle ore 18, presso il Bar Moka in corso Vittorio Emanuele 108 a Salerno,  si terrà la presentazione ufficiale dei candidati salernitani del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. All’incontro prenderanno parte il candidato presidente Roberto Fico, l’onorevole Sergio Costa, il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, e diversi parlamentari del Movimento, che accompagneranno la squadra salernitana in vista della prossima tornata elettorale. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza e di condivisione dei punti principali del programma pentastellato per la Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

