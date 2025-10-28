Regionali il M5S presenta i suoi candidati a Salerno con il candidato presidente Fico

Venerdì 31 ottobre alle ore 18, presso il Bar Moka in corso Vittorio Emanuele 108 a Salerno, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati salernitani del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. All'incontro prenderanno parte il candidato presidente Roberto Fico, l'onorevole Sergio Costa, il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, e diversi parlamentari del Movimento, che accompagneranno la squadra salernitana in vista della prossima tornata elettorale. L'iniziativa rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza e di condivisione dei punti principali del programma pentastellato per la Campania.

