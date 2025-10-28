Regionali il M5s Benevento e Provincia presenta i candidati al Consiglio

Anteprima24.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Movimento 5 Stelle Benevento e Provincia, giovedì 30 ottobre alle ore 12.00, presso la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento, terrà una conferenza stampa di presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione sannita, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 a sostegno di Roberto Fico Presidente. All’incontro interverranno: On. Agostino Santillo, parlamentare e membro del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle;. Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali il m5s benevento e provincia presenta i candidati al consiglio

© Anteprima24.it - Regionali, il M5s Benevento e Provincia presenta i candidati al Consiglio

Argomenti simili trattati di recente

regionali m5s benevento provinciaRegionali, il M5s presenta i candidati sanniti: appuntamento il 30 ottobre - Mellusi” di Benevento, terrà una conferenza stampa di presentazione ufficiale dei c ... ntr24.tv scrive

regionali m5s benevento provinciaIl M5s deposita le liste per le cinque province - Nella giornata di oggi ha depositato le sue liste per le elezioni Regionali in Campania il Movimento 5 Stelle, che guida, insieme al Pd, la coalizione di centrosinistra con candidato presidente Robert ... Da corriereirpinia.it

regionali m5s benevento provinciaRegionali, Edmondo Cirielli a Benevento: “Campania allo sfascio, servono sviluppo equilibrato e sicurezza” - Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, ha partecipato oggi pomeriggio alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia, Mario Ferraro e Annalisa C ... Come scrive ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Regionali M5s Benevento Provincia