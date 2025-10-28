Regionali il M5s Benevento e Provincia presenta i candidati al Consiglio

Tempo di lettura: 2 minuti Il Movimento 5 Stelle Benevento e Provincia, giovedì 30 ottobre alle ore 12.00, presso la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento, terrà una conferenza stampa di presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione sannita, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 a sostegno di Roberto Fico Presidente. All’incontro interverranno: On. Agostino Santillo, parlamentare e membro del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle;. Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, il M5s Benevento e Provincia presenta i candidati al Consiglio

