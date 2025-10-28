Regionali i giovani di Forza Italia lanciano la ‘cabina di regia’ | strumento di coordinamento

Tempo di lettura: 2 minuti Forza Italia Giovani Napoli si prepara alla campagna per le Regionali con la nascita di una “Cabina di Regia”, uno strumento operativo e politico che coordinerà il lavoro dei giovani azzurri in città. L’iniziativa, voluta dal coordinatore Gianfranco Succoio, responsabile elettorale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani, punta a trasformare la partecipazione in esperienza diretta. “Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti veri, non comparse – ha spiegato Succoio -. La campagna elettorale è un’occasione per misurarsi con la realtà, per conoscere i territori e per capire che la politica è servizio, non spettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

