Regionali Fico a Confagricoltura Campania | presentato il documento Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025-2030

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano e il Consiglio direttivo presso la sede del Centro direzionale di Napoli. Nel corso del confronto l’organizzazione ha illustrato il documento politico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

