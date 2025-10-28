Regionali Campania Conte | Nomi impresentabili tutti a destra
“I nomi impresentabili sono andati tutti a destra. Se li sono presi e volentieri li abbiamo ceduti. Fico salvaguarda il M5s sui livelli dei candidati, della legalità e dell’etica pubblica e questo ci facilita il compito”. Queste le parole del leader del M5s Giuseppe Conte giunto a Napoli per la presentazione dei candidati del Movimento alle prossime elezioni regionali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
