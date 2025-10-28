Regionali Campania Conte | Nomi impresentabili tutti a destra

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I nomi impresentabili sono andati tutti a destra. Se li sono presi e volentieri li abbiamo ceduti. Fico salvaguarda il M5s sui livelli dei candidati, della legalità e dell’etica pubblica e questo ci facilita il compito”. Queste le parole del leader del M5s Giuseppe Conte giunto a Napoli per la presentazione dei candidati del Movimento alle prossime elezioni regionali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regionali campania conte nomi impresentabili tutti a destra

© Lapresse.it - Regionali Campania, Conte: "Nomi impresentabili tutti a destra"

Scopri altri approfondimenti

regionali campania conte nomiRegionali Campania, Conte: "Nomi impresentabili tutti a destra" - Fico salvaguarda il M5s sui livelli dei candidati, della ... Secondo lapresse.it

regionali campania conte nomiElezioni Regionali, Conte: “in Campania gli impresentabili sono tutti a destra” - “Quei nomi impresentabili sono andati tutti a destra, grazie a Dio. Da strettoweb.com

regionali campania conte nomiConte, 'in Campania gli impresentabili sono tutti a destra' - "Quei nomi impresentabili sono andati tutti a destra, grazie a Dio. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Conte Nomi