Reggiolo 21enne denunciato per furto in negozio

Reggiolo (Reggio Emilia), 28 ottobre 2025 - Un giovane di 21 anni, residente a Carpi, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della caserma di Reggiolo, che hanno indagato su un episodio avvenuto a fine agosto, di prima mattina, ai danni di un negozio del paese, dove con calci e pugni era stata rotta la porta d’ingresso, per poi rubare uno smartphone ancora imballato e denaro contante per alcune centinaia di euro. Grazie ai filmati della videosorveglianza si è riusciti a ricostruire quanto accaduto, con il ladro che aveva raggiunto il bancone dell’esercizio commerciale rubando il telefonino e almeno 500 euro in denaro contante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, 21enne denunciato per furto in negozio

