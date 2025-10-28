Reggio Emilia, 28 ottobre 2025 – “E chi se lo aspettava. Guardi qua, hanno fatto un buco enorme”. Francesca Ferretti, titolare del Locos Bar di Mancasale, zona industriale di Reggio, ci mostra l’enorme tondo dal quale sono entrati i rapinatori stanotte, per portare via tutto il possibile. Il Locos è uno dei bar della zona – gli altri due sono il Dogana di via Napoli, sempre Mancasale, e un’attività della vicina via Nobel – che sono stati colpiti tra le 3 e le 4 del mattino presumibilmente dalla stessa banda di malviventi, anche se i carabinieri sul collegamento delle varie spaccate per ora non si sbilanciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, la banda del buco fa razzia nei bar. “Mai avuto sospetti, un colpo al cuore”