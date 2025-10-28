Reggio Emilia la banda del buco fa razzia nei bar Mai avuto sospetti un colpo al cuore
Reggio Emilia, 28 ottobre 2025 – “E chi se lo aspettava. Guardi qua, hanno fatto un buco enorme”. Francesca Ferretti, titolare del Locos Bar di Mancasale, zona industriale di Reggio, ci mostra l’enorme tondo dal quale sono entrati i rapinatori stanotte, per portare via tutto il possibile. Il Locos è uno dei bar della zona – gli altri due sono il Dogana di via Napoli, sempre Mancasale, e un’attività della vicina via Nobel – che sono stati colpiti tra le 3 e le 4 del mattino presumibilmente dalla stessa banda di malviventi, anche se i carabinieri sul collegamento delle varie spaccate per ora non si sbilanciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia), nella notte, in Strada dei boschi. Intorno alle 3 a dare l'allarme è stata la nonna della ragazza, che l'ha trovata riv - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Emilia, muore folgorata a 28 anni nella doccia: «L'incidente Novellara con una stufa elettrica» - X Vai su X
Reggio Emilia, la banda del buco fa razzia nei bar. “Mai avuto sospetti, un colpo al cuore” - I ladri hanno ‘visitato’ a Mancasale il Locos Bar, poi il Dogana di via Napoli e un altro locale nella vicina via Nobel. Secondo ilrestodelcarlino.it
Furto in bar con buco nel muro a Reggio Emilia: indagini dei Carabinieri - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, poco dopo le 3:30 di questa notte sono intervenuti in città in via Aldo Moro, su richiesta della titolare di un bar – tabacche ... Si legge su nextstopreggio.it
Banda del buco saccheggia una profumeria - Intorno all’una di notte tra sabato e domenica, alcuni ladri si sono introdotti in una profumeria di Canossa. Riporta ilrestodelcarlino.it