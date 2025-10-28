Reggiana-Modena il derby oltre la vetta della classifica | storia rivalità e gol davanti a Ligabue
I giovani di Dionigi all’assalto dell’imbattuta capolista di Sottil, davanti a un ospiet speciale. Attesi 14mila spettatori. E l’autostrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verso Reggiana-Modena, ecco cosa dicono i numeri di questo inizio di campionato per le due squadre Leggi l'analisi di Wainer Magnani - facebook.com Vai su Facebook
$Derby $Reggiana- $Modena, imprevisto $viabilità per i tifosi gialloblù: $autostrada $A1 chiusa di notte, tutti sulla $viaEmilia - $calcio $serieB - X Vai su X
Reggiana-Modena, il derby oltre la vetta della classifica: storia, rivalità e gol davanti a Ligabue - Arriva la capolista Modena per dare vita al derby del Secchia numero 87. Segnala msn.com
Pronostico Reggiana-Modena 28 ottobre 2025: derby cruciale al vertice - Derby emiliano tra Reggiana e Modena, in programma martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30 al Mapei Stadium: scopri il pronostico, le quote e le analisi dettagliate di una partita che promette emozioni gra ... Da bottadiculo.it
Reggiana, è già febbre da derby col Modena: si va verso il record di pubblico - REGGIO EMILIA – Lasciata alle spalle la sconfitta con il Monza, che mister Dionigi definisce la principale candidata alla vittoria di questo campionato, per la Reggiana è già tempo di spostare l’atten ... reggionline.com scrive