Referendum appeso ad un filobus Negata la partecipazione del magistrato del Tar

Lecceprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un intoppo tecnico e burocratico che dovrebbe portare solo ad un allungamento dei tempi entro i quali i cittadini leccesi potranno esprimersi attraverso il voto al referendum per l'abrogazione della delibera che prevede il potenziamento del sistema filoviario nel capoluogo.Si tratta della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

