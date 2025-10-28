Reebok Europe il nuovo Ceo è Marc Le Roux

Marc Le Roux è stato nominato nuovo Ceo di Reebok Europe. L’annuncio è stato dato dalla Authentic Brands Group, proprietaria del marchio di abbigliamento sportivo, che punta a una nuova crescita nel settore e in Europa. Le Roux subentrerà a Steve Robaire, che è stato Ceo ad interim e che «rimarrà molto vicino all’attività di Reebok Europe assumendo un ruolo consultivo presso il consiglio di amministrazione di GB Brands». Dal canto suo il nuovo amministratore delegato vanta decenni di esperienza nel settore delle sneaker e dell’abbigliamento sportivo. Dopo la nomina ha dichiarato: «È un momento incredibilmente emozionante per entrare a far parte di Reebok. 🔗 Leggi su Lettera43.it

