Reddito di Contadinanza Miceli | Se eletto porto questa proposta in Consiglio Regionale

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento e Candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti-PSI con Fico. Accolgo con favore l’iniziativa della CIA, che mette al centro un tema fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio: il ‘Reddito di Contadinanza’ rappresenterebbe una leva strategica per contrastare gli svantaggi e garantire stabilità economica e sociale a chi è custode del nostro paesaggio, della biodiversità e delle tradizioni rurali. Va certamente sottolineata l’importanza di questa misura, soprattutto per le condizioni strutturali che caratterizzano l’agricoltura nelle aree interne e montane della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

