Record di presenze alla Festa dei Sapori d' Autunno a Petralia Sottana in diecimila affollano il borgo madonita
Bed and breakfast pieni, lunghe file di auto e bus di turisti. Diciassettesima edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno” dai grandi numeri quella che si è tenuta a Petralia Sottana. La kermesse, organizzata in collaborazione con il Consorzio del Centro Commerciale Naturale “Antonio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
