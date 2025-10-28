Record di presenze alla Festa dei Sapori d' Autunno a Petralia Sottana in diecimila affollano il borgo madonita

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bed and breakfast pieni, lunghe file di auto e bus di turisti. Diciassettesima edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno” dai grandi numeri quella che si è tenuta a Petralia Sottana. La kermesse, organizzata in collaborazione con il Consorzio del Centro Commerciale Naturale “Antonio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Festa dei sapori madoniti a Petralia Sottana, in diecimila tra gli stand del borgo madonita - Bed and breakfast pieni, lunghe file di auto e bus di turisti. Come scrive blogsicilia.it

record presenze festa saporiMappano in festa: Fiera d’Autunno e Castagnata da record tra sapori, tradizione e partecipazione - Grande successo per l’edizione 2025 dell’evento organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune. Scrive giornalelavoce.it

Giungano, per Eugenio Finardi oltre 6mila presenze alla Festa della Pizza Cilentana - Seimila persone hanno assistito al concerto di Eugenio Finardi a Giungano, vicino Paestum, in occasione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Record Presenze Festa Sapori