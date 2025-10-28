Il Lodigiano guida la classifica lombarda del ricorso alla cassa integrazione, con un balzo del 156% nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati diffusi da Cgil e Filctem (studi Cgia di Mestre ), le ore autorizzate sono salite da 270mila a quasi 700mila, segno di una crisi che colpisce duramente la manifattura locale. A livello regionale, la crescita è stata del 17,9%, con oltre 56 milioni di ore di ammortizzatori sociali richieste dalle imprese, 8,5 milioni in più rispetto al 2024. In difficoltà anche Cremona (+80,5) Brescia (+55%) e Sondrio (+67%), mentre a Pavia l’incremento è stato solo del 3,3% e Varese è stato l’unico territorio in controtendenza (-55%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Record di cassa integrazione. Lodi “maglia nera“ della Lombardia