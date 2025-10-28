Record al Nürburgring la Byd Yangwang U9 Xtreme sotto i 7'
La supercar cinese, con quattro motori elettrici da oltre 3.000 Cv di potenza, è l'auto a batteria più veloce sulla storica pista tedesca della Nordschleife. Il giro record sotto i sette minuti è stato realizzato ad agosto dal pilota Moritz Kranz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
