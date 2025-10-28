Recensione TV Samsung Neo QLED QN90F | per chi ha bisogno di tanta luce

In prova il top di gamma mini LED 4K di Samsung, ora con rivestimento antiriflesso opaco, ancora più luminoso e con tante zone di local dimming, ma basta per far dimenticare l'OLED?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Recensione TV Samsung Neo QLED QN90F: per chi ha bisogno di tanta luce

