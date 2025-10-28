Re Carlo contestato e aggredito a causa di Andrea | Lo sapevi

La situazione per Re Carlo sta precipitando a causa del Principe Andrea. Il Sovrano è stato contestato e aggredito da un manifestante mentre si è recato in visita alla Cattedrale di Lichfield. Re Carlo brutalmente contestato. Alla Regina Elisabetta non è mai successo, nemmeno quando scoppiò il caso del presunto coinvolgimento di Andrea negli “affari” di Epstein. Ma l’autorevolezza di Carlo è decisamente più bassa di quella di sua madre e così piovono le contestazioni da parte di quei sudditi che sono indignati dalla situazione causata dall’ormai ex Duca di York. Anche se nei pressi della Cattedrale di Lichfield si è radunata una folla di sostenitori di Re Carlo, ci sono state anche voci dissonanti e piuttosto aggressive. 🔗 Leggi su Dilei.it

