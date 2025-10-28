Raw 27.102025 Saturday Night’s Main Event is next

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Honda Center di Anaheim, California. Lo show inizia con Jey Uso che raggiunge il ring. Dice che ormai è cambiato, ascolta se stesso e non gli altri. Il suo nuovo motto, lo stile di vita, che lo porterà a vincere il titolo. Ma viene prontamente interrotto da CM Punk. Dice che non vorrà mai invadere lo spazio personale di Jey, e si vede che ha iniziato ad ascoltare se stesso così come gli ha detto Roman. Lui non ha mai vissuto una situazione del genere. E’ arrivato persino a buttare fuori suo fratello per vincere la battle royal. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

