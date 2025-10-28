Ravezzani cerchia la partita chiave del declino di Tudor | Purtroppo da quel momento è iniziato il crollo Ecco il suo pensiero

Ravezzani, giornalista, ha individuato in quella partita l’inizio del crollo di Igor Tudor alla Juve, culminato con il suo esonero. Una profezia che si autoavvera, un crollo annunciato. L’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus, arrivato dopo otto partite consecutive senza vittorie, non ha sorpreso il giornalista Fabio Ravezzani. Anzi. L’opinionista ha ricordato come, già dopo il pareggio contro il Verona, avesse lanciato l’allarme, individuando nelle giustificazioni del tecnico il sintomo di un problema più profondo. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon L’allarme dopo Verona: “Giustificazioni allarmanti”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

