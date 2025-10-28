Rassegna ' InConcerto' appuntamento con Pierre Laurent Bucharlat a San Giovanni Rotondo
Il pianista Pierre Laurent Bucharlat sarà il protagonista dell’undicesimo appuntamento della rassegna musicale internazionale ‘In Concerto’. Già ospitato nella scorsa edizione, torna a incantare il pubblico con un recital che attraversa quasi un secolo di musica per pianoforte, dalle architetture. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
