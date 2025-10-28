Rassegna ' InConcerto' appuntamento con Pierre Laurent Bucharlat a San Giovanni Rotondo

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pianista Pierre Laurent Bucharlat sarà il protagonista dell’undicesimo appuntamento della rassegna musicale internazionale ‘In Concerto’. Già ospitato nella scorsa edizione, torna a incantare il pubblico con un recital che attraversa quasi un secolo di musica per pianoforte, dalle architetture. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rassegna inconcerto appuntamento pierreCONCERTO ?Rassegna Musicale InConcerto: Pierre Laurent Bucharlat a San Giovanni Rotondo - Il pianista Pierre Laurent Bucharlat sarà il protagonista dell’11° appuntamento della Rassegna Musicale Internazionale In Concerto ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Rassegna Inconcerto Appuntamento Pierre