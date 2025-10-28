Rassegna del puledro in Fortezza un piacere che sia riuscita bene
Un plauso per la " Rassegna del puledro Anglo Arabo " viene dai consiglieri comunali Lorenza Bondi e Marco Falorni del Gruppo Forza Italia-Udc: "È sempre un piacere – affermano Bondi e Falorni – quando un qualcosa in favore di Siena riesce. Questo è quello che ci sentiamo di dire alla chiusura della Rassegna del Puledro Anglo Arabo tenutasi in Fortezza lo scorso Sabato", così Lorenza Bondi e Marco Falorni, consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia-Udc. "La sensibilità sul creare le migliori condizioni possibili in termini di preparazione dei cavalli da parte nostra non nasce in occasione della singola rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La quarta edizione della Rassegna del puledro angloarabo, organizzata dall'associazione angloarabo corse, si conferma un successo per fantini, proprietari di cavalli e per l'intera città. Tantissime, infatti, le famiglie di senesi che hanno raggiunto la Fortezza M - facebook.com Vai su Facebook
Incantu Sardu è il vincitore della quarta Rassegna del puledro angloarabo Siena - LA FOTOGALLERY - X Vai su X
"Rassegna del puledro in Fortezza, un piacere che sia riuscita bene" - Un plauso per la "Rassegna del puledro Anglo Arabo" viene dai consiglieri comunali Lorenza Bondi e Marco Falorni del ... Secondo lanazione.it
“Rassegna del Puledro Anglo Arabo: un momento identitario per Siena” - Questo è quello che ci sentiamo di dire alla chiusura della Rassegna del ... Scrive ilcittadinoonline.it