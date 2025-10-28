Un plauso per la " Rassegna del puledro Anglo Arabo " viene dai consiglieri comunali Lorenza Bondi e Marco Falorni del Gruppo Forza Italia-Udc: "È sempre un piacere – affermano Bondi e Falorni – quando un qualcosa in favore di Siena riesce. Questo è quello che ci sentiamo di dire alla chiusura della Rassegna del Puledro Anglo Arabo tenutasi in Fortezza lo scorso Sabato", così Lorenza Bondi e Marco Falorni, consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia-Udc. "La sensibilità sul creare le migliori condizioni possibili in termini di preparazione dei cavalli da parte nostra non nasce in occasione della singola rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rassegna del puledro in Fortezza, un piacere che sia riuscita bene"