Rapporto di lavoro subordinato tra familiari ecco cosa bisogna sapere

(Adnkronos) – Dall'assoggettamento ai poteri datoriali, alla effettiva corresponsione della retribuzione, fino al tema della convivenza. Sono solo alcuni dei fattori che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro dovrebbero tenere in considerazione in tema di lavoro subordinato tra familiari, come si legge nell'ultimo approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro: 'Lavoro .

