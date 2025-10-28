Rapine a Napoli tra abitazioni e negozi | 5 arresti

Cinque le persone arrestate per rapine a mano armata e furti in abitazioni nonché il reato di sequestro di persona aggravato. Grazie a un particolare software, che si chiama “Sneakey”, riuscivano a riprodurre le chiavi degli obiettivi – negozi e abitazioni – dalle foto scattate durante i sopralluoghi e lo scorso 16 marzo hanno, durante . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rapine a Napoli tra abitazioni e negozi: 5 arresti

Contenuti che potrebbero interessarti

#NAPOLI, #RAPINE ED #ARRESTI - Le operazioni della Polizia in due diverse zone della città - facebook.com Vai su Facebook

Banda di rapinatori professionisti sgominata dalla Ps a Napoli - Grazie a un particolare software, che si chiama "Sneakey", riuscivano a riprodurre le chiavi degli obiettivi - Come scrive ansa.it

Rapina notturna con ostaggi nel supermarket, arrestate cinque persone tra i 56 e i 73 anni - Le indagini svolte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque uomini in relazione ... napolitoday.it scrive

A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l’altro e terrorizza i comuni del Vesuviano. Preso, è in carcere - Raid in sequenza tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase si sono svolti nella mattinata di ieri, mercoledì ... Si legge su fanpage.it