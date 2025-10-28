Rapina portavalori sull' A14 | due arresti

1.07 Due dei presunti autori dell'assalto ai portavalori sull'A14 a Porto Recanati (Macerata) sono stati arrestati dai Carabinieri di Macerata ieri sera. Intercettati a Porto Potenza Picena (Macerata) a bordo di un furgone,uno dei due era ferito a una gamba,forse da una delle guardie giurate che ha risposto al fuoco di armi semi automatiche, si trova ora ricoverato all'ospedale di Torrette ad Ancona,dopo essere stato trovato vicino a un vivaio a Potenza Picena.Altri due complici sarebbero riusciti a fuggire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rapina a portavalori in A14, udita esplosione: autostrada bloccata - X Vai su X

Assalto a un portavalori sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). La rapina è avvenuta poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell'autostrada in e Vai su Facebook

Rapina a due portavalori in A14: banda in azione con esplosivo, armi semiautomatiche e chiodi - Un attacco a due furgoni portavalori con armi semiautomatiche, esplosivo e disseminando la carreggiata con chiodi a tre punte per fermare i mezzi. gazzettadiparma.it scrive

Assalto a furgone portavalori sull'A14: traffico paralizzato tra Loreto e Civitanova Marche - Assalto a un portavalori sull’A14: caos e traffico paralizzato tra Loreto e Civitanova Marche. Da notizie.it

Rapina armata a un portavalori in a14, tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada bloccata - Tutto avviene poco prima delle 18: il mezzo viaggiava verso sud, i malviventi sarebbero fuggiti nei cam ... Si legge su rainews.it