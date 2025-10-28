Rapina e sfregia il volto della vittima con un coltello | condanna definitiva a 6 anni e 4 mesi di reclusione

La Cassazione ha confermato la sentenza a carico un tunisino di 40 anni, ritenuto responsabile di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate, condannato in via definitiva a 6 anni e 4 mesi di reclusione e a una multa di 1.500. L’uomo aveva sfregiato con un coltello la vittima, alla guancia, er. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

