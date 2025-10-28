Rapina da film al centro commerciale del Gargano | assalto con fucili al ' Follie d' oro' malviventi in fuga

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, presso il Centro Commerciale del Gargano, tra Monte Sant'Angelo e Manfredonia, quando la gioielleria 'Follie d'oro' di Sarni è stata presa d'assalto da tre malviventi, di cui almeno uno armato di fucile, davanti a decine di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

