Rapina ai portavalori in A14 il testimone | Il ferito mi ha chiesto aiuto gli ho dato dell’acqua
Porto Potenza (Macerata), 28 ottobre 2025 – “ Era ferito, mi ha chiesto dell’acqua e gliel’ho data. Gli altri sono fuggiti con il mio furgone ”. E’ il racconto di Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green Garden di Porto Potenza, dove sono passati i rapinatori in fuga dopo l’assalto ai portavalori in autostrada, con esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e auto a fuoco, a Porto Recanati. Giovedì sera Capozucca si è imbattuto nei banditi in fuga. “Ero stato a fare la spesa, quando sono tornato al vivaio e, sceso dal furgone, ho visto l’incendio in autostrada – racconta Capozucca -. Ho chiamato mia moglie e quelli che stavano qua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rapina armata a due portavalori in A14, tra Civitanova e Porto Recanati. Tre malviventi arrestati, autostrada bloccata per diverse ore. Ancora in fuga gli altri componenti della banda TGR RAI Marche - facebook.com Vai su Facebook
Rapina ai portavalori in A14, il testimone: “Il ferito mi ha chiesto aiuto, gli ho dato dell’acqua” - E’ il racconto di Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green Garden di Porto Potenza, dove sono passati i rapinatori in fuga dopo l’assalto ai ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta - L’assalto è avvenuto ieri sera intorno alle 18 nel tratto compreso tra il casello di Loreto- Riporta msn.com
Rapina a portavalori in A14, in azione commando sette persone - Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due furgoni blindati portavalori in transito verso sud sul tratto marchigiano dell'A14 a Porto Recanati (Macerata). Si legge su ansa.it