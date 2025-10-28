Rapina ai portavalori in A14 il testimone | Il ferito mi ha chiesto aiuto gli ho dato dell’acqua

Porto Potenza (Macerata), 28 ottobre 2025 – “ Era ferito, mi ha chiesto dellacqua e gliel’ho data. Gli altri sono fuggiti con il mio furgone ”. E’ il racconto di Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green Garden di Porto Potenza, dove sono passati i rapinatori in fuga dopo l’assalto ai portavalori in autostrada, con esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e auto a fuoco, a Porto Recanati. Giovedì sera Capozucca si è imbattuto nei banditi in fuga. “Ero stato a fare la spesa, quando sono tornato al vivaio e, sceso dal furgone, ho visto l’incendio in autostrada – racconta Capozucca -. Ho chiamato mia moglie e quelli che stavano qua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

