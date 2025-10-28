Macerata, 28 ottobre 2025 – Tre gli uomini arrestati dai carabinieri di Macerata come presunti rapinatori che, nella tarda serata di ieri, si sono dati alla fuga per campi dopo aver tentato di rapinare due furgoni portavalori sull'A14 ( foto ) tra il casello di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, lungo la carreggiata sud. Il terzo presunto rapinatore, era stato ritrovato ferito nei pressi di un vivaio a Potenza Picena ( Macerata) e portato all'ospedale di Torrette (Ancona). La caccia agli altri banditi prosegue. Le guardie giurate e gli automobilisti coinvolti non hanno subito danni fisici per il piano anti rapina della polizia di Stato di Macerata che si è attivato nell'immediato interessando tutte le forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta