Rapina a portavalori sulla A14 tre arresti

28 ott 2025

Caccia serrata ai complici del commando che ha preso d’assalto un furgone portavalori nel maceratese. Sono 3 i fermi finora. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

rapina a portavalori sulla a14 tre arresti

© Tv2000.it - Rapina a portavalori sulla A14, tre arresti

