Rapina a portavalori sulla A14 tre arresti
Caccia serrata ai complici del commando che ha preso d’assalto un furgone portavalori nel maceratese. Sono 3 i fermi finora. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Rapina armata a due portavalori in A14, tra Civitanova e Porto Recanati. Tre malviventi arrestati, autostrada bloccata per diverse ore. Ancora in fuga gli altri componenti della banda TGR RAI Marche - facebook.com Vai su Facebook
Rapina a portavalori in A14, udita esplosione: autostrada bloccata - X Vai su X
Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta - L’assalto è avvenuto ieri sera intorno alle 18 nel tratto compreso tra il casello di Loreto- Si legge su msn.com
Rapina fallita al portavalori sull’A14: tre arresti nel Maceratese, quattro uomini in fuga - Un commando di sette persone ha tentato di assaltare due furgoni blindati a Porto Recanati. Segnala altarimini.it
Tentata rapina a portavalori in A14, spari ed esplosioni: tre arresti - I rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte. Segnala tg24.sky.it