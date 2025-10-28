Ranucci non è al di sopra delle regole | anche Manconi dà ragione al Garante sulla telefonata tra Sangiuliano e la moglie
Non c’è nulla che giustifichi la scelta di Report di divulgare l’audio della telefonata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Per questo la decisione assunta dal Garante della privacy di sanzionare la trasmissione non solo non va rifiutata, ma è supportata da argomenti «francamente condivisibili». A scriverlo in un articolo a propria firma su Repubblica è stato Luigi Manconi, già sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi e parlamentare Pd di lungo corso, oggi impegnato sul tema dei diritti. Manconi rivolge a Ranucci una solidarietà incondizionata per l’attentato subito e anche per quelli che lui ritiene essere «tentativi di delegittimarlo», avvertendo però che «la tutela da assicurare a Report non ha nulla a che vedere con una pretesa di immunità». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
