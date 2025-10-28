Ranucci ha sbagliato su quell’audio ha ragione il Garante della Privacy Su Repubblica il commento-sorpresa che tira le orecchie a Report

Un po’ nascosto dal titolo, «Report, l’audio e il Garante», e ancora di più dal sommario che appare come critica al Garante della privacy per la visita inopportuna di un membro della autorità nella sede di Fratelli di Italia a Roma. A sorpresa però, anche se celato con abilità, la critica più dura a Sigfrido Ranucci sulla trasmissione dell’audio rubato a Gennaro Sangiuliano e alla moglie Federica Corsini, è apparsa sul quotidiano Repubblica, e non sui giornali di centrodestra dove in qualche modo era scontata. Una tirata di orecchie a Ranucci dopo la necessaria solidarietà per l’attentato. A firmare la critica a Ranucci sia sull’edizione cartacea del quotidiano che su quella online è Luigi Manconi, ex senatore dei Verdi e del Pd e da anni in prima fila nelle battaglie garantiste e sui diritti della persona. 🔗 Leggi su Open.online