Ranucci ha sbagliato su quell’audio ha ragione il Garante della Privacy Su Repubblica il commento-sorpresa che tira le orecchie a Report
Un po’ nascosto dal titolo, «Report, l’audio e il Garante», e ancora di più dal sommario che appare come critica al Garante della privacy per la visita inopportuna di un membro della autorità nella sede di Fratelli di Italia a Roma. A sorpresa però, anche se celato con abilità, la critica più dura a Sigfrido Ranucci sulla trasmissione dell’audio rubato a Gennaro Sangiuliano e alla moglie Federica Corsini, è apparsa sul quotidiano Repubblica, e non sui giornali di centrodestra dove in qualche modo era scontata. Una tirata di orecchie a Ranucci dopo la necessaria solidarietà per l’attentato. A firmare la critica a Ranucci sia sull’edizione cartacea del quotidiano che su quella online è Luigi Manconi, ex senatore dei Verdi e del Pd e da anni in prima fila nelle battaglie garantiste e sui diritti della persona. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Libertà stampa, Landini: "Solidarietà a Ranucci, sbagliato tagliare giornalismo inchiesta" - facebook.com Vai su Facebook
"Schlein ha sbagliato nel mettere nello stesso sacco l'attentato a Ranucci e l'atteggiamento di Meloni nei confronti dell'informazione, ma ha fatto benissimo a denunciare l'uso sistematico della propaganda del governo" Michele Serra la7.it/piazzapulita/v…$Pia - X Vai su X
Attentato a Ranucci, il giornalista: "Bomba per zittire Report? Obiettivo sbagliato" - Il conduttore Rai al presidio in piazza Santi Apostoli a Roma: "Solidarietà dal governo, Meloni mi ha chiamato". msn.com scrive
**Ranucci: giornalista Rai, 'se bomba per zittire Report, hanno sbagliato obiettivo'** - "Io non so chi ha messo quell'ordigno davanti alla mia casa ma se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo". Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Ranucci in piazza: se volevano zittirci hanno sbagliato obiettivo - che approfittassimo di questo momento di unità per riempire di contenuti il tema della l ... Riporta msn.com