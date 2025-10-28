Ranucci fa litigare l’Anm | Ma chi l’ha invitato? Lo zampino di Md
Dietro alle immagini dell’ ovazione dedicata sabato scorso dall’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati a Sigfrido Ranucci e al suo discorso contro la riforma della separaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Ranucci fa litigare l'Anm: “Ma chi l'ha invitato?”. Lo zampino di Md - Il presidente del sindacato delle toghe Parodi si è lamentato con i colleghi dicendo che la giunta non è stata in alcun modo informata dell’invito a Ranucci all'assemblea generale. Si legge su ilfoglio.it