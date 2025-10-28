Raid Usa contro narcos nel Pacifico | 14 morti sulle navi della droga – I video dei blitz

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono ha effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell’ Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone. “Il Dipartimento ha trascorso oltre vent’anni a difendere altri Paesi”, ha scritto il segretario del Dipartimento della Guerra Pete Hegseth in un post su X pubblicando i video degli attacchi. “Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

raid usa contro narcos nel pacifico 14 morti sulle navi della droga 8211 i video dei blitz

© Ilfattoquotidiano.it - Raid Usa contro narcos nel Pacifico: 14 morti sulle “navi della droga” – I video dei blitz

News recenti che potrebbero piacerti

raid usa contro narcosUsa annunciano tre raid nel Pacifico contro barche narcos, 14 morti - Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato che lunedì l ‘esercito Usa ha effettuato tre attacchi nelle acque del Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, con un bi ... msn.com scrive

raid usa contro narcosStati Uniti, nuovi raid contro le navi della droga nell'Oceano Pacifico: 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro almeno quattro imbarcazioni sospettate di trasportare ... Scrive ilmattino.it

raid usa contro narcosStati Uniti, nuovi raid contro le navi della droga nell'Oceano Pacifico: almeno 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro alemno quattro navi sospettate di trasportare ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Usa Contro Narcos