Raid Usa contro narcos nel Pacifico | 14 morti sulle navi della droga – I video dei blitz
Il Pentagono ha effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell’ Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone. “Il Dipartimento ha trascorso oltre vent’anni a difendere altri Paesi”, ha scritto il segretario del Dipartimento della Guerra Pete Hegseth in un post su X pubblicando i video degli attacchi. “Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
