Raid nel liceo Da Vinci i primi identificati sono tutti minorenni | altro presidio davanti alla scuola

Alcuni dei partecipanti all'assalto avvenuto la notte tra sabato e domenica nel liceo genovese Leonardo Da Vinci sono già stati identificati nel corso delle indagini condotte dalla Digos e sarebbero tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni. Molti di loro sono entrati nella scuola a volto scoperto e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

