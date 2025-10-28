Raid al Da Vinci | identificato anche un maggiorenne indagine per danneggiamento aggravato
C'è anche un maggiorenne tra le persone identificate dalla Digos in seguito al blitz di una cinquantina di giovani che sabato notte hanno fatto irruzione all'interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova. L'informativa è arrivata alla procura che nelle prossime ore aprirà un fascicolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Chiederei all’On. Ghio di dimostrare la stessa fermezza mostrata sul raid al Liceo Da Vinci di Genova anche in merito a quanto avvenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è stato impedito di parlare a Emanuele Fiano. ? Se è giusto condannare con - facebook.com Vai su Facebook
Raid nel liceo Da Vinci, i primi identificati sono tutti minorenni: altro presidio davanti alla scuola ift.tt/ubFz2fC - X Vai su X
Raid al Da Vinci: identificato anche un maggiorenne, indagine per danneggiamento aggravato - Indagini in corso anche per stabilire quale forza dell'ordine sarebbe dovuta intervenire ... Segnala genovatoday.it
Raid Da Vinci. Polizia: teppisti italiani e ‘maranza’. Ragazzi estrema destra esclusi - Raid vandalico al liceo Da Vinci in via Arecco a Genova, durante l’occupazione di alcuni studenti. Secondo ligurianotizie.it
Raid al Da Vinci, Polizia: descritti da testimoni come maranza. Svastiche sui muri - Lo hanno comunicato nel primo pomeriggio di oggi i responsabili della Questura di Genova in merito al raid vandalico (nessun ferito) avvenuto la scorsa notte al liceo Da Vinci in via Bartolomeo Arecco ... Secondo ligurianotizie.it