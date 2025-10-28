Raid al Da Vinci | identificato anche un maggiorenne indagine per danneggiamento aggravato

Genovatoday.it | 28 ott 2025

C'è anche un maggiorenne tra le persone identificate dalla Digos in seguito al blitz di una cinquantina di giovani che sabato notte hanno fatto irruzione all'interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova. L'informativa è arrivata alla procura che nelle prossime ore aprirà un fascicolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

