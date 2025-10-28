Rai l’ad Giampaolo Rossi in visita da Fratelli d’Italia alla Camera Domani la riunione della Commissione Vigilanza su Report

Fdi chiama, la Rai risponde. Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, è stato visto entrare a Montecitorio proprio all’ingresso della Camera dei Deputati, verso le 13. Una foto lo ritrae alla guardiania degli accrediti, direzione gruppi parlamentari. Visita singolare, soprattutto alla vigilia della riunione della Commissione di Vigilanza Rai, dove approderà domani la questione più esplosiva del momento: la multa da 150mila euro inflitta alla Rai dal Garante della Privacy per l’audio di Report sull’ex ministro Sangiuliano. Una vicenda già bollente, diventata incandescente dopo le rivelazioni del Fatto: alla vigilia del voto, Agostino Ghiglia — ex deputato di An e coordinatore piemontese di FdI, oggi componente del Garante — era stato visto entrare nella sede nazionale di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rai, l’ad Giampaolo Rossi in visita da Fratelli d’Italia alla Camera. Domani la riunione della Commissione Vigilanza su Report

#25Ottobre2025 #marcoghigliani Dall’Ufficio Stampa Rai Cordoglio dell'AD Rai Giampaolo Rossi per la scomparsa di Marco Ghigliani, Amministratore Delegato di La7 "Con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa di Marco Ghigliani, un amico e un - facebook.com Vai su Facebook

Oggi al @PrixItalia si è tenuto l’evento “Get Real: Uniti Contro la #Disinformazione” dove é stata presentata in anteprima la nuova stagione di “Pillole contro la disinformazione” ?Tra gli speaker: - Giampaolo Rossi, AD @Raiofficialnews - @frangiorgino, Dirett - X Vai su X

Rai, Rossi a Montecitorio. Avrebbe incontrato il capogruppo FdI in Vigilanza Filini - L’amministratore delegato della Rai è stato visto entrare alla sede dei gruppi parlamentari di via degli Uffici del vicario, dove hanno sede anche i gruppi di Fratelli d’Italia. editorialedomani.it scrive

Messaggio dell' AD Rai Giampaolo Rossi - Premio Morrione Laganà - "Roberto Morrione e Riccardo Laganà rappresentano due punti di riferimento nel riconoscimento della natura autentica del Servizio Pubblico. Come scrive rai.it

L'Ad Giampaolo Rossi: "La Rai dedicherà a Pippo Baudo qualcosa di importante" - "Questa è una decisione che prenderà il Consiglio d'amministrazione, è una valutazione che faremo. Secondo rainews.it