Ragnatele e sporcizia | i Nas di Parma sequestrano 30 chili di carne e pesce in un locale

Nel fine settimana, i Carabinieri del NAS di Parma, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Modena, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla movida modenese, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un circolo privato sito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Questa mattina i "Nonni per la città" di CNA Pensionati insieme a CNA Fita hanno pulito un bel pezzo del portico di via Santo Stefano, all'altezza della sede del Quartiere. Via la sporcizia dalle pareti, via le ragnatele dalle volte dei portici. Armati di spazzole - facebook.com Vai su Facebook

Blatte, sporcizia e alimenti non etichettati hanno portato alla chiusura del $panificio da parte dei $Nas, con $multe per 2500 euro e intervento delle Autorità sanitarie a $QuartuSantElena - X Vai su X

Ragnatele e sporcizia in due bar a Parma e Modena, scatta una multa di 2000 euro - È quanto hanno rilevato i carabinieri del Nas di Parma in due bar, uno di Parma e uno di Modena, multati per ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sporcizia, ragnatele e blatte: chiuso un panificio a Quartu - I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno riscontrato gravi carenze igienico- Come scrive cagliaripad.it

Sequestrati pizze e salumi, blitz in bar e supermercati per sporcizia: 8mila euro di multa - Parma, 3 settembre 2025 – Pizze e focacce senza tracciabilità, salumi sottovuoto privi di etichette, panifici e cucine sporche con ragnatele e muffe. Lo riporta ilrestodelcarlino.it